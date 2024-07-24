Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкий концерн получил заказ на строительство завода боеприпасов на Украине

Rheinmetall получил первый заказ на строительство завода боеприпасов от Украины

close
100%
Global Look Press

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от украинского правительства первый заказ на строительство завода боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Компания Rheinmetall получила свой первый важный заказ от правительства Украины на строительство завода по производству боеприпасов на Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года, и это стало отправной точкой для реализации проекта», — говорится в сообщении.

Точная стоимость контракта неизвестна. Представители предприятия обозначили рамки от 100 до 500 миллионов евро. Заказ включает в себя полное техническое оснащение будущего завода вплоть до ввода его в эксплуатацию. Начать производство боеприпасов планируют в течение 24 месяцев.

В июне министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о скором открытии первых заводов Rheinmetall в стране. Глава ведомства подчеркнула, что Киев подписал с партнерами из Германии более чем 100 соглашений и договоренностей, которые должны, в том числе, усилить энергетический сектор и частную экономику в стране.

Ранее Венгрия заблокировала выделение денег ЕС на закупку оружия для Украины

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами