Немецкий концерн получил заказ на строительство завода боеприпасов на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от украинского правительства первый заказ на строительство завода боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Компания Rheinmetall получила свой первый важный заказ от правительства Украины на строительство завода по производству боеприпасов на Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года, и это стало отправной точкой для реализации проекта», — говорится в сообщении.

Точная стоимость контракта неизвестна. Представители предприятия обозначили рамки от 100 до 500 миллионов евро. Заказ включает в себя полное техническое оснащение будущего завода вплоть до ввода его в эксплуатацию. Начать производство боеприпасов планируют в течение 24 месяцев.

В июне министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о скором открытии первых заводов Rheinmetall в стране. Глава ведомства подчеркнула, что Киев подписал с партнерами из Германии более чем 100 соглашений и договоренностей, которые должны, в том числе, усилить энергетический сектор и частную экономику в стране.

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