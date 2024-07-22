Венгрия заблокировала выделение денег ЕС на закупку оружия для Украины

Страны Евросоюза не пришли к единому мнению и не достигли договоренности о разблокировании в Европейском фонде мира средств на оружие для Украины. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель журналистам после заседания глав МИД ЕС.

Боррель пояснил, что свое вето отказалась снимать Венгрия, и заявил, что больше не верит в то, что она изменит свою позицию по этому вопросу.

По его словам, 25 стран ЕС осуждают позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана по конфликту на Украине.

«Мы должны послать сигнал, что поведение Венгрии, которая подрывает единство внешней политики ЕС, должно иметь официальные последствия. Поэтому я принял решение созвать следующую встречу министров иностранных дел и обороны в Брюсселе»,— сказал Боррель после заседания глав МИД ЕС.

5 июля в НАТО заявили, что для мирного решения по Украине Киеву нужно больше оружия. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что ЕС не смог утвердить выделение $50 млрд Украине с использованием доходов от замороженных активов России.