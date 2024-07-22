Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия заблокировала выделение денег ЕС на закупку оружия для Украины

Страны ЕС не договорились о выделении денег на оружие для Украины из Фонда мира

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Страны Евросоюза не пришли к единому мнению и не достигли договоренности о разблокировании в Европейском фонде мира средств на оружие для Украины. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель журналистам после заседания глав МИД ЕС.

Боррель пояснил, что свое вето отказалась снимать Венгрия, и заявил, что больше не верит в то, что она изменит свою позицию по этому вопросу.

По его словам, 25 стран ЕС осуждают позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана по конфликту на Украине.

«Мы должны послать сигнал, что поведение Венгрии, которая подрывает единство внешней политики ЕС, должно иметь официальные последствия. Поэтому я принял решение созвать следующую встречу министров иностранных дел и обороны в Брюсселе»,— сказал Боррель после заседания глав МИД ЕС.

5 июля в НАТО заявили, что для мирного решения по Украине Киеву нужно больше оружия. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что ЕС не смог утвердить выделение $50 млрд Украине с использованием доходов от замороженных активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами