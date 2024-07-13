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Названо количество французов, которые могут воевать в Харьковской области на стороне ВСУ

ТАСС: до 100 граждан Франции могут воевать в Харьковской области в составе ВСУ

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Ranu Abhelakh/Reuters

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области могут воевать около 100 французских наемников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«До 100 французов могут там воевать», — сказал собеседник агентства.

По его словам, французы не сконцентрированы в одном месте, а распределены по территории области.

Он допустил, что это могут быть бойцы иностранного легиона Вооруженных сил Франции.

13 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в город Харьков прибыла группа французских наемников.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов рассказал, что французских наемников, которые сражаются в рядах ВСУ, на фронте называют «шаромыжники».

До этого бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявлял, что Франция приняла решение направить около ста солдат и офицеров 3-го пехотного полка на Украину, этот полк является одним из ключевых подразделений Иностранного легиона.

Ранее наемник из Франции заявил, что иностранцы воюют на Украине ради видео в TikTok.

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