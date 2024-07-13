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США воспользовались британской базой на Кипре для помощи стране на Ближнем Востоке

CM: Британия подтвердила факт использования своей базы на Кипре самолетами США

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Lewis Joly/AP

Министерство обороны Великобритании подтвердило факт полетов американских самолетов на аэродром британской военной базы Акротири на Кипре, но при этом не стало раскрывать данные о целях визитов авиации. Об этом сообщает кипрская газета Cyprus Mail со ссылкой на британское МО.

Журналисты издания связались с оборонным ведомством Британии после появления в СМИ информации о том, что самолеты США используют территории баз королевства на Кипре для перевозки оружия и боеприпасов в Израиль во время конфликта в секторе Газа.

Официальный представитель британского минобороны, как пишут авторы статьи, подтвердил, что военные американские самолеты совершали посадки на территории суверенной базы с разрешения Великобритании, но не стал комментировать цели этих полетов.

В свою очередь, официальный представитель правительства Республики Кипр Константинос Летимпиотис заявил, что правительство не может комментировать операции третьих стран. Он также подчеркнул, что Кипр не участвует ни в каких военных операциях.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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