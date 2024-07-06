Львовские военкомы отпустили мужчину, представившегося британцем

Военкомы во Львове отпустили мужчину, представившегося британцем. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На попавших в распоряжение издания кадрах видно, что сотрудники ТЦК (территориального центра комплектации) обращаются к мужчине с просьбой показать документы, однако он на это отвечает лишь «English». Когда у него спросили, откуда он, потенциальный военнообязанный ответил «Great Britannia» и ушел. Слово «Britannia» редко употребляется в самой Великобритании, однако в венгерском языке Британия обозначается именно так.

До этого во Львове еще одному мужчине чуть не сломали ногу при попытке мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.