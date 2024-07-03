Командир российского взвода с позывным «Ворон» утверждает, что командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелил в спину солдату, который оказал помощь сослуживцу. Об этом сообщает RT.

По мнению российского командира, причиной подобного послужило решение военнослужащего помочь другому бойцу, а не старшему по званию. «Ворон» утверждает, что раненый «ползал всю ночь и просил воды».

До этого председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что на Украине почти 600 тысяч мужчин призывного возраста имеют бронь от мобилизации в армию.

Днем 3 июля бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Соединенные Штаты выражают недовольство недостаточными темпами мобилизации населения на Украине, Киев не смог мобилизовать необходимое для пополнения сил количество жителей.

Накануне заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая сообщила, что в Вооруженные силы страны вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону.

Ранее эффективность насильственной мобилизации в ВСУ поставили под сомнение.