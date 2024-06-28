Запад будет поставлять Украине $60 млрд каждый год

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что союзники Украины, с которыми было подписано соглашение о безопасности, намерены в течение четырех лет ежегодно выделять Киеву военную помощь на сумму 60 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.

Из сообщения следует, что Киев подписал уже 20 соглашений о безопасности с союзниками, включая Евросоюз и Соединенные Штаты.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о наделении английского статусом языка международного общения. Закон определяет категории государственных должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком. Как поясняла депутат Евгения Кравчук, это требование будет обязательным для глав местных администраций, их заместителей, сотрудников прокуратуры, старшего и среднего руководящего состава Нацполиции, а также налоговых и таможенных органов.

Для госслужащих также предусмотрены надбавки 10% к окладу за владение английским на уровне В2 и выше. С сентября 2026 года английский будет использоваться «для обучения в садиках и других дошкольных заведениях. Кроме того, через два года после вступления закона в силу властям необходимо обеспечить дублирование информации на английском на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах и в некоторых видах транспорта.

Ранее в украинских детских садах запретили русский язык.