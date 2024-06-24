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В США считают, что РФ и КНДР якобы обсуждают помощь в ядерной сфере

В США обеспокоены тем, что РФ и КНДР якобы обсуждают помощь в ядерной сфере

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Россия якобы обсуждает с Северной Кореей помощь в ядерной сфере при создании ракет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что идут дискуссии о том, что Северная Корея получит в обмен, и они могут касаться ядерной сферы и планов по развитию программы ракет дальнего действия, возможно, других вещей в сфере энергетики и подобных», — сообщил Кэмпбелл.

Он добавил, что США обеспокоены таким взаимодействием России и КНДР и наблюдают за контактами стран.

До этого эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, политолог Станислав Тарасов заявил, что Договор о всеобъемлющем партнерстве, подписанный президентом России Владимиром Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном, — это и есть ответ на угрозы Запада поставить Украине высокоточное оружие и разрешить наносить удары вглубь России.

Он добавил, что КНДР теперь может полностью выйти из изоляции. Пхеньян можно приглашать в ШОС и БРИКС, что превратит страну в достаточно серьезного регионального игрока, а это тяжелый удар по интересам США в Юго-Восточной Азии, заключил политолог.

Ранее Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР должен еще больше объединить Запад.

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