В Кремле рассказали о приведении ядерной доктрины РФ в соответствие с реалиями

В Кремле ведется обсуждение приведения ядерной доктрины России в соответствие с современными реалиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«О том, что ведутся обсуждения и ведется проработка в целом вопроса о приведении (ядерной. — прим. ред.) доктрины в соответствии с нынешними реалиями — об этом говорил президент Путин», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что добавить по этому вопросу ему нечего.

До этого глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российская ядерная доктрина может измениться, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ. По его словам, все будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает реакцию России на то, что происходит вокруг страны, отметил депутат.

20 июня Владимир Путин завершил свой рабочий визит во Вьетнам. По итогам мероприятий президент России дал пресс-конференцию. Отвечая на вопросы, Путин заявил, что РФ думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, рассказал, при каких условиях Москва готова ответить на предложение о переговорах по Украине «хоть завтра», и раскрыл, как Россия воспринимает Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. О чем еще говорил президент с журналистами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о боевой готовности ядерных сил.