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В США заявили, что РФ внесла хаос в ряды ВСУ авиабомбой

Экс-офицер Дэвис: РФ внесла хаос в ряды ВСУ «невидимой» управляемой авиабомбой

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Maxim Shemetov/Reuters

Бывший офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что российские авиационные бомбы подрывают боеспособность Вооруженных сил Украины, поскольку их невозможно обнаружить. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

«Итак, у них (россиян. — «Газета.Ru») есть эти планирующие авиабомбы, которые относятся к категории высокоточных боеприпасов. Запад до сих пор не понял, как с ними бороться. Эти штуки настолько маленькие, что их практически невозможно увидеть и сбить, поэтому они продолжают вносить хаос по всему фронту, нанося урон украинцам», — сообщил Дэвис.

Он добавил, что на Украине такое вооружение не смогут разработать в ближайшие годы, но если им и удастся, то российская военная авиация сможет уничтожить украинские предприятия ВПК.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в приоритетном порядке нарастит поставки в зону специальной военной операции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), комплексов контрбатарейной борьбы и других систем поражения. Глава государства добавил, что будет продолжаться работа над другим высокотехнологичным вооружением.

20 июня помощник президента России Алексей Дюмин сообщил, что Министерство обороны РФ полностью включилось в процесс производства беспилотных летательных аппаратов и наращивает их виды. Для военного ведомства это является стратегическим направлением, отметил он.

Ранее российский боец увернулся от атаки беспилотника в упор и попал на видео.

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