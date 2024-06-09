Рогов сообщил, что ВСУ подтягивают резервы в Запорожскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают резервы в Запорожскую область на Ореховское и Васильевское направления, где российские войска продвигаются вперед. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Идет их усиление на Запорожском направлении: на Ореховское направление перебросили в район Орехова и на васильевское направление — в район Степногорска», — сказал он.

Рогов отметил, что инициатива в руках у ВС РФ.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что наступление ВС России в Харьковской области вынудило украинские войска растягивать боевые резервы, которых у них недостаточно в полной мере.

На этой неделе стало известно, что Вооруженные силы Украины подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление ВС РФ на этом направлении замедлилось. Что происходит на поле боя, способны ли ВСУ провести контрнаступательную операцию и какая главная цель украинских войск, подробнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренока.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.