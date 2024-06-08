Армия Израиля использовала фосфорные боеприпасы на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила фосфорные боеприпасы на юге сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, израильская артиллерия ведет огонь с помощью фосфорных боеприпасов к северу от города Рафах, из-за чего там начинаются пожары.

Информации о пострадавших нет.

До этого в ноябре 2023 года правозащитная организация Amnesty International заявила о применении Израилем фосфорных боеприпасов в секторе Газа и Ливане.

Также президент Франции Эммануэль Макрон назвал несвоевременным признание государства Палестина, а оппозиционная Лейбористская партия Великобритании, которая считается основным претендентом на победу на предстоящих парламентских выборах, намерена включить в свою избирательную программу вопрос о признании Палестины в качестве независимого государства.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.