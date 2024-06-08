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Армия Израиля использовала фосфорные боеприпасы на юге сектора Газа

Al Mayadeen: ЦАХАЛ использовал фосфорные боеприпасы на юге сектора Газа

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Bassam Masoud/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила фосфорные боеприпасы на юге сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, израильская артиллерия ведет огонь с помощью фосфорных боеприпасов к северу от города Рафах, из-за чего там начинаются пожары.

Информации о пострадавших нет.

До этого в ноябре 2023 года правозащитная организация Amnesty International заявила о применении Израилем фосфорных боеприпасов в секторе Газа и Ливане.

Также президент Франции Эммануэль Макрон назвал несвоевременным признание государства Палестина, а оппозиционная Лейбористская партия Великобритании, которая считается основным претендентом на победу на предстоящих парламентских выборах, намерена включить в свою избирательную программу вопрос о признании Палестины в качестве независимого государства.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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