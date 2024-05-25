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Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

МО: средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, попытка террористической атаки c применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) была пресечена около 08:15 по мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинские войска атаковали село Ясные Зори Белгородского района с помощью беспилотника.

Утром 25 мая Минобороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 25 мая уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями.

24 мая оборонное ведомство сообщало, что авиация и средства ПВО РФ за неделю уничтожили два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Ранее средства ПВО уничтожили ракеты и дроны ВСУ над Крымом и Белгородской областью.

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