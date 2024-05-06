Военный эксперт объяснил необходимость проведения РФ учений с применением ЯО

Планируемые Вооруженными силами России учения с применением нестратегического ядерного оружия являются ответом на враждебную риторику НАТО. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, эксперт в области микробиологии Игорь Никулин.

«Я думаю, что это наш ответ НАТО. Если они Россию объявили своим противником, значит, мы должны показать, что в случае любой агрессии, как гласит военная доктрина, в случае угрозы территориальной целостности мы имеем право применить любые виды оружий, в том числе тактическое ядерное», — объяснил эксперт.

Он добавил, что если НАТО примет активное участие в боевых действиях на Украине, возможно применение ядерного оружия.

В начале мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» со стороны Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Как будут проходить маневры, ожидать ли реальных пусков и подрывов ядерных боеприпасов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В Кремле отметили, что отработка запуска ядерного оружия напрямую связана с заявлениями политиков из стран Запада о готовности отправить войска на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что речь, в частности, идет о словах президента Франции Эммануэля Макрона, британских представителей и заявлениях членов сената США.

Ранее Китай заявил о готовности работать над разрешением конфликта на Украине.