Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Индия успешно запустила первую космическую ракету

Индия успешно провела запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы

Индия 21 октября успешно провела первый запуск ракеты в рамках своей будущей орбитальной пилотируемой миссии. Трансляция велась на сайте Индийской организации космических исследований (ISRO).

Ранее в этот день запуск ракеты, изначально назначенный на 8:00 (5:30 мск), был перенесен на 8:30 (06:00 мск), еще позднее — на 8:45 (06:15 мск). Во время запуска ракеты двигатели нижней ступени заработали, но через несколько секунд потухли. Глава ISRO Сридхар Сомнатх уточнил, сперва запуск был отложен из-за плохой погоды, потом бортовой компьютер, отвечающий за автоматический запуск, приостановил его из-за неполадок.

Новый успешный запуск состоялся в 10:00 (7:30 мск). Модуль экипажа сумел отстыковаться от ракеты, после чего осуществил посадку в Бенгальском заливе.

В начале сентября индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вывела на орбиту Земли автоматическую космическую станцию Aditya-L1, которая будет заниматься изучением Солнца. Для запуска миссии применили ракету-носитель для полярных спутников PSLV.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий