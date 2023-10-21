Индия успешно запустила первую космическую ракету

Индия 21 октября успешно провела первый запуск ракеты в рамках своей будущей орбитальной пилотируемой миссии. Трансляция велась на сайте Индийской организации космических исследований (ISRO).

Ранее в этот день запуск ракеты, изначально назначенный на 8:00 (5:30 мск), был перенесен на 8:30 (06:00 мск), еще позднее — на 8:45 (06:15 мск). Во время запуска ракеты двигатели нижней ступени заработали, но через несколько секунд потухли. Глава ISRO Сридхар Сомнатх уточнил, сперва запуск был отложен из-за плохой погоды, потом бортовой компьютер, отвечающий за автоматический запуск, приостановил его из-за неполадок.

Новый успешный запуск состоялся в 10:00 (7:30 мск). Модуль экипажа сумел отстыковаться от ракеты, после чего осуществил посадку в Бенгальском заливе.

В начале сентября индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вывела на орбиту Земли автоматическую космическую станцию Aditya-L1, которая будет заниматься изучением Солнца. Для запуска миссии применили ракету-носитель для полярных спутников PSLV.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.