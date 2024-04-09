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Индийская армия получила от России первую партию ПЗРК «Игла-С» и ракет к ним

Print: Индия получила от России первую партию ПЗРК «Игла-С» и ракет к ним

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Станислав Красильников/РИА Новости

Индийская армия получили первую партию российских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С» и ракет к ним. Об этом со ссылкой на компетентные источники сообщает индийское издание Print.

Полученная партия состоит из 24 ПЗРК «Игла-С» и 100 зенитных ракет к ним. Издание отмечает, что в дальнейшем ПЗРК «Игла-С» будут производиться уже в самой Индии с помощью полученных российских технологий.

Сейчас на вооружении индийской армии состоят комплексы «Игла-1М», требующие замены. Поставки российских систем «Игла-С» позволят оснастить вооруженные силы Индии более совершенными средствами противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что в ближайшее время Индия получит два военных корабля российского производства.

Ранее Госдеп США одобрил возможную продажу Индии дронов и других систем на $3,99 млрд.

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