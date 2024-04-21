Отряд ВСУ может попасть в окружение под Семеновкой

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Симаковский заявил о возможном окружении контингента ВСУ под Семеновкой. Его слова приводит ТАСС.

«Можно констатировать, что у вооруженных формирований Украины осталась одна дорога, по которой они могут выйти из Семеновки. Оставшаяся там группировка имеет все шансы попасть в окружение», — заявил он.

Уточняется, что единственный оставшийся путь снабжения ВСУ в Семеновке находится под огневым контролем ВС РФ.

До этого ВС России выбили ВСУ из Новомихайловки. Растянувшийся на несколько месяцев штурм завершился разгромом противника в поселке. Этот населенный пункт открывает фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

В середине апреля Минобороны России отчиталось об успехах на Донецком направлении. По данным ведомства, в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное Донецкой народной республики удалось отразить 23 контратаки штурмовых групп ВСУ.

Ранее Зеленский посетил Славянск.