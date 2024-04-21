Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отряд ВСУ может попасть в окружение под Семеновкой

Советник Пушилина Симаковский заявил о возможном окружении ВСУ под Семеновкой

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Симаковский заявил о возможном окружении контингента ВСУ под Семеновкой. Его слова приводит ТАСС.

«Можно констатировать, что у вооруженных формирований Украины осталась одна дорога, по которой они могут выйти из Семеновки. Оставшаяся там группировка имеет все шансы попасть в окружение», — заявил он.

Уточняется, что единственный оставшийся путь снабжения ВСУ в Семеновке находится под огневым контролем ВС РФ.

До этого ВС России выбили ВСУ из Новомихайловки. Растянувшийся на несколько месяцев штурм завершился разгромом противника в поселке. Этот населенный пункт открывает фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

В середине апреля Минобороны России отчиталось об успехах на Донецком направлении. По данным ведомства, в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное Донецкой народной республики удалось отразить 23 контратаки штурмовых групп ВСУ.

Ранее Зеленский посетил Славянск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами