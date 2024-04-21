Российские бойцы 155-й бригады морской пехоты выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из поселка Новомихайловка. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Идет зачистка последних домов на окраине на предмет мин и других вражеских сюрпризов», — уточнили в сообщении.

В публикации подчеркнули, что растянувшийся на несколько месяцев штурм завершился разгромом противника в поселке. Этот населенный пункт открывает фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Канал опубликовал видео штурма Новомихайловки, дотированное мартом.

В середине апреля Минобороны России отчиталось об успехах на Донецком направлении. По данным ведомства, в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное Донецкой народной республики удалось отразить 23 контратаки штурмовых групп ВСУ.

Накануне российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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