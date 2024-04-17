Пушилин рассказал о наиболее интенсивных боях в ДНР

Продвижение Вооруженных сил Украины на участках фронта в Донецкой народной республике идет разными темпами, наиболее интенсивные бои идут под Авдеевкой и Часовым Яром. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, российские подразделения продвигаются разными темпами на отдельных участках, где-то это получается быстрее.

Пушилин добавил, что о потенциальных сроках взятия Часова Яра сейчас говорить преждевременно.

16 апреля министерство обороны РФ сообщало, что расчеты реактивных снарядов систем залпового огня БМ-21 «Град» костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часове Яре.

В ведомстве уточнили, что в ходе работы расчета было уничтожено до взвода резервов украинских военных.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что первую линию обороны в Часове Яре удерживают силы недавно мобилизованных.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.