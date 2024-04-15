Российский артиллерист Сергей Лазаренко поразил танк Leopard 2 первым же снарядом. Его слова передает РИА Новости.

«Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряда, сразу положили. Горит как спички ... Они с первого попадания горят. Говорят, у них броня какая-то», — заявил он.

15 апреля советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) препятствуют эвакуации гражданского населения из Часова Яра.

В этот же день сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов сказал, что французские самоходные артиллерийские установки CAESAR поступили на вооружение украинских солдат на Запорожском направлении.

До этого сообщалось, что украинские солдаты постоянно пытаются утащить подбитые танки Leopard, чтобы они не достались российской армии в качестве боевого трофея.

Ранее сообщалось, что украинцы выстроились в очередь в консульстве в Варшаве из-за мобилизации.