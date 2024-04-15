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В ДНР заявили, что ВС РФ разбили в Сирии много боевиков, которые могли бы воевать за ВСУ

Советник Кимаковский: в Сирии разбиты боевики, которые могли бы воевать за ВСУ

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Khalil Ashawi/Reuters

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что отправка Россией в 2015 году своих войск в Сирию позволила ликвидировать большинство боевиков, которые могли бы противостоять России в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кимаковского, многие критиковали президента России Владимира Путина за то, что в достаточно сложный для страны период ограниченный контингент РФ был направлен в Сирию. Но в Сирии российскими военными было выбито большое количество боевиков, которые могли оказаться в зоне СВО. Это наглядно показывает, насколько были правильны и глобально продуманы все российские действия в Сирии. Боевики понесли столь большой ущерб, что теперь они могут действовать лишь достаточно небольшими группами.

До этого сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили на территории Сирии место базирования террористов.

Ранее британская газета Daily Telegraph сообщила, что на стороне ВСУ в боях принимают участие исламисты.

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