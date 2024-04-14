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Нетаньяху обсуждает с военным кабинетом атаку Ирана

Нетаньяху проводит заседание военного кабинета после атаки Ирана

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Abir Sultan Pool/Reuters

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве после атаки Ирана на страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию политика.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит в настоящее время заседание кабинета войны в комплексе «Кирия» в Тель-Авиве», — следует из сообщения.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава правительства Палестины Мухаммед Мустафа провели встречу в Алжире, в ходе которой заявили о необходимости мобилизовать усилия для прекращения боевых действий на территории сектора Газа.

14 апреля канцелярия Нетаньяху сообщила, что руководство страны намерено продолжить проведение операции в секторе Газа в полном объеме. По словам представителей властей, еврейское государство не видит желания договориться со стороны палестинского движения ХАМАС.

Ранее Совету Безопасности ООН рекомендовали договориться о санкциях против Израиля.

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