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Израильские медики помогли 31 человеку при ракетной атаке Ирана

Израильские врачи оказали помощь 31 человеку, пострадавшему при ударах Ирана

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Израильские врачи оказали помощь 31 человеку, пострадавшему в результате атаки Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу скорой помощи Израиля.

«Бригады MDA были направлены для оказания помощи примерно 31 человеку, пострадавшему от чувства тревоги или по пути в убежища (во время ракетной тревоги. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки Ирана серьезно пострадала одна девочка-бедуинка на юге страны.

До этого генерал запаса ЦАХАЛ Рам Аминах выразил мнение, что отражение атаки Ирана обошлось Израилю в $1-1,3 млрд за ночь.

Атаку назвали возмездием Ирана за атаку Израиля на его консульство в Дамаске, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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