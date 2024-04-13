Экс-спикер Рады прокомментировал закон о мобилизации на Украине

Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сограждане не простят президенту Украины Владимиру Зеленскому закон о мобилизации. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Жизнь народа – это не игра в Чапаева. Нельзя играть жизнями украинцев», — заявил народный депутат, выступая в Раде.

По его словам, комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке провел большую работу над законопроектом, но ее «сломал офис Зеленского».

До этого стало известно, что данные всех военнобязанных на Украине были оцифрованы.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации.