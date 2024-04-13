На Украине оцифровали данные обо всех военнообязанных

Замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил о завершении оцифровки данных на всех военнообязанных в стране. Об этом пишет «Страна.ua».

«Сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан», — рассказал он.

Все эти данные были внесены в систему «Оберег».

До этого Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.