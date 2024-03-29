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США передали Польше партию танков Abrams

США поставили Польше очередную партию танков M1A1 Abrams

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Dengrier M. Baez/U.S. Marine Corps/Reuters

Соединенные Штаты поставили Польше партию танков M1A1 Abrams. Об этом сообщает Первая Варшавская бронетанковая бригада, передает РИА Новости.

Отмечается, что американские танки прибыли по железной дороге. Польские военные пошутили, что технику им поставили к Пасхе. «А что вам принесет пасхальный зайчик?» — следует из сообщения.

3 июня вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в своем Twitter, что первая партия американских танков Abrams прибудет в республику в июне. Он уточнил, что речь не идет о самых современных танках Abrams. Пока это будут танки старшего поколения, которые уже были в употреблении. По словам Блащака, эти боевые машины Польша получит взамен танков Т-72, которые Варшава передала Украине.

Министр добавил, что модернизированные танки Abrams Польша рассчитывает получить только к концу 2024 года.

Ранее Блащак сообщил, что Варшава в 2023 году получит 58 американских танков Abrams.

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