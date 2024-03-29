ВСУ отказались от планов по мобилизации 500 тыс. человек

Главком ВСУ Александр Сырский заявил об отказе от плана по мобилизации 500 тыс. человек. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua''.

«После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах», — подчеркнул главком ВСУ.

По словам Сырского, чтобы для достижения этой цели военнослужащих из частей, которые не участвуют в боевых действиях, перенаправят на фронт.

До этого в минобороны Украины отвергли планы мобилизации 18-летних.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.