Минобороны Украины высказалось насчет призыва 18-летних

На фоне общественного резонанса вокруг нового закона о мобилизации в министерстве обороны Украины отвергли планы мобилизации 18-летних украинцев на фронт. Об этом сообщает пресс-служба украинского военного ведомства в социальных сетях.

«Что предусматривает законопроект №10449 о мобилизации и военной подготовке: <…> граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы, граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку [от армии] до достижения мобилизационного возраста», — заявили в украинском минобороны.

Также, согласно заявлению военного ведомства, мобилизации будут подлежать украинцы от 25 до 60 лет.

До этого заместитель главы территориального центра комплектования (ТЦК) Ивано-Франковской области Украины Роман Боднар заявил о 40 тыс. уклонистов только в одном этом регионе.

При этом украинский военком пожаловался, что органы местного самоуправления саботируют задачи в рамках мобилизации населения.

Ранее командир ВСУ призвал отправлять уклонистов в концлагеря и штрафбаты.