Суд вынес приговор военному, который скрывался от службы несколько месяцев

В Абакане суд приговорил военного к сроку за неявку на службу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 18 мая 2023 года мужчина не явился на службу после отпуска. Однако 1 августа 2023 года он сам пришел в военный комиссариат.

В итоге суд признал мужчину виновным по статье «Самовольное оставление части или места службы». Его приговорили к пяти годам колонии общего режима.

До этого в Хакасии вынесли обвинительный приговор военнослужащему, который самовольно оставил воинскую часть. В июле прошлого года Ачыты Сагаан ушел в самоволку «с целью временно уклониться от прохождения военной службы» и покинул регион. Сначала он находился на территории Красноярского края, впоследствии перебрался в Туву.

Позже Сагаан сам появился в военной комендатуре. В отношении мужчины возбудили дело о самовольном оставлении части «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Ранее Путин подписал закон, освобождающий участников СВО от уголовного наказания.