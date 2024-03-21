Летчиков ВМФ научат борьбе с дронами

Летчиков российского ВМФ научат борьбе с дронами. Об этом пишет «Известия».

Сообщается, что соответствующая программа обучения пилотов ВМФ пока находится в разработке. Летчиков планируют обучить методам обнаружения летящих над морем беспилотников и их уничтожению с помощью ракет и авиационных пушек. Сложность задачи связана с малым размером цели.

До этого ВМФ России провели учения по отражению налета дронов на промышленные объекты в ходе учений в Балтийском море. Было отработано использование зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» для отражения авианалета на промышленные объекты Калининградской области.

В ходе учений электронными пусками были уничтожены свыше 20 целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты противника. В учениях участвовали около 50 человек. Было использовано до 10 единиц техники.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.