В Воронеже после атаки беспилотников есть повреждения

В двух многоквартирных домов в Воронеже после ночной атаки беспилотников повреждено остекление. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.

Как рассказал градоначальник, от серьезных последствий атаки БПЛА Воронеж защитили силы РЭБ и ПВО, пострадавших нет.

«Однако повреждения имущества присутствуют: в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания», — написал он.



На место выехали специалисты для определения объема ущерба.

Позже он со ссылкой на управу сообщил, что также пострадало и остекление нескольких окон одного дошкольного учреждения.

Кстенин пообещал, что власти предпримут все усилия, чтобы оперативно устранить последствия атаки БПЛА.

Утром 19 марта сообщалось, что украинские беспилотники уничтожены над Белгородской и Воронежской областями.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.