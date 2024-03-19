В Воронеже после атаки беспилотников есть повреждения

В двух многоквартирных домов в Воронеже после ночной атаки беспилотников повреждено остекление. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.
Как рассказал градоначальник, от серьезных последствий атаки БПЛА Воронеж защитили силы РЭБ и ПВО, пострадавших нет.
«Однако повреждения имущества присутствуют: в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания», — написал он.
На место выехали специалисты для определения объема ущерба.
Позже он со ссылкой на управу сообщил, что также пострадало и остекление нескольких окон одного дошкольного учреждения.
Кстенин пообещал, что власти предпримут все усилия, чтобы оперативно устранить последствия атаки БПЛА.
Утром 19 марта сообщалось, что украинские беспилотники уничтожены над Белгородской и Воронежской областями.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.