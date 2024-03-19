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В Воронеже после атаки беспилотников есть повреждения

В Воронеже после атаки БПЛА повреждено остекление в двух домах и автомобили

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Shutterstock

В двух многоквартирных домов в Воронеже после ночной атаки беспилотников повреждено остекление. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.

Как рассказал градоначальник, от серьезных последствий атаки БПЛА Воронеж защитили силы РЭБ и ПВО, пострадавших нет.

«Однако повреждения имущества присутствуют: в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания», — написал он.

На место выехали специалисты для определения объема ущерба.

Позже он со ссылкой на управу сообщил, что также пострадало и остекление нескольких окон одного дошкольного учреждения.

Кстенин пообещал, что власти предпримут все усилия, чтобы оперативно устранить последствия атаки БПЛА.

Утром 19 марта сообщалось, что украинские беспилотники уничтожены над Белгородской и Воронежской областями.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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