Названо число обесточенных поселков под Белгородом из-за обстрелов ВСУ

Порядка 10 населенных пунктов в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без электроснабжения из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Порядка 10 населенных пунктов округа из-за обстрелов со стороны ВСУ остаются на данный момент без электричества», — отметил глава региона.

По его словам аварийные бригады устраняют повреждения, чтобы подать свет в дома жителей «как можно скорее».

До этого стало известно, что украинские военные запустили дрон-камикадзе по фуре в Белгородской области. В результате взрыва грузовик получил повреждения, но водитель не пострадал.

Накануне в Белгороде от обстрела пострадал человек. Гладков пояснил, что пострадавшего доставили в белгородскую городскую больницу №2, ему оказывается необходимая помощь.

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