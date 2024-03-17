ВСУ сбросили взрывчатку на поселок Белгородской области

Поселок Октябрьский в Белгородской области подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский», — написал губернатор.

Гладков уточнил, что в результате взрывов местные жители не пострадали, но линии электро- и газоснабжения получили повреждения. По его словам аварийные бригады в ближайшее время начнут переподключение абонентов.

До этого было названо число обесточенных поселков под Белгородом из-за обстрелов ВСУ.

Накануне в Белгородской области поселок Поляна подвергся обстрелу ВСУ. Гладков отметил, что беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате атаки повреждения получила кровля и вентиляция одного из корпусов.

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