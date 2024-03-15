Хуситы заявили об ударах по трем судам в Индийском океане

Йеменская группировка «Ансар Аллах» атаковала три судна в Индийском океане. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире подконтрольного телеканала Al Masirah, передает ТАСС.

По его словам, ВС Йемена начали расширять масштабы своих операций против израильских судов и кораблей, которые связаны с Израилем или направляющихся в порты Палестины.

«Уже проведено три операции против трех израильских и американских судов в Индийском океане с использованием нескольких военно-морских ракет и беспилотников», — сказал Сариа.

Направляющиеся в Израиль по судоходным маршрутам через Индийский океан и мыс Доброй Надежды корабли станут «законной целью» для хуситов, заявил представитель группировки и добавил, что она не прекратит препятствовать израильскому судоходству.

До этого сообщалось, что в 50 морских милях от йеменского порта Ходейда произошло нападение на судно.

Ранее в Белом доме отреагировали на информацию о наличии у хуситов гиперзвукового оружия.