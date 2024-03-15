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Хуситы заявили об ударах по трем судам в Индийском океане

Хуситы заявили, что провели операции против 3 израильских и американских судов

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Йеменская группировка «Ансар Аллах» атаковала три судна в Индийском океане. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире подконтрольного телеканала Al Masirah, передает ТАСС.

По его словам, ВС Йемена начали расширять масштабы своих операций против израильских судов и кораблей, которые связаны с Израилем или направляющихся в порты Палестины.

«Уже проведено три операции против трех израильских и американских судов в Индийском океане с использованием нескольких военно-морских ракет и беспилотников», — сказал Сариа.

Направляющиеся в Израиль по судоходным маршрутам через Индийский океан и мыс Доброй Надежды корабли станут «законной целью» для хуситов, заявил представитель группировки и добавил, что она не прекратит препятствовать израильскому судоходству.

До этого сообщалось, что в 50 морских милях от йеменского порта Ходейда произошло нападение на судно.

Ранее в Белом доме отреагировали на информацию о наличии у хуситов гиперзвукового оружия.

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Удары США по хуситам
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