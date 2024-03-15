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В ВСУ высказались об оснащенности ВС РФ под Авдеевкой

Главком ВСУ Сырский заявил о хорошей оснащенности ВС РФ под Авдеевкой

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Телеграм-канал СИРСЬКИЙ

Главкномандующий ВСУ Александр Сырский заявил о неожиданно хорошей оснащенности ВС РФ под Авдеевкой. Соответствующая публикация была размещена в его Telegram-канале по итогам посещения передовой.

Сложности с попытками удержать позиции под Авдеевкой он связал с активным наступлением ВС РФ с применением FPV-дронов и других беспилотников, регулярными мощными артиллерийскими обстрелами и периодическими ударами авиации с дальнего расстояния.

Эффективным методом борьбы в этих условиях он назвал уничтожение бронетанковых групп ВС РФ и использование систем РЭБ для борьбы с беспилотниками.

«Совместно с командирами были рассмотрены оптимальные варианты действий наших войск, маневры резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами», — заявил главком ВСУ.

До этого ВСУ перебросили несколько рот для удержания обороны под Авдеевкой.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки.

Ранее комбат ВСУ пропал под Авдеевкой в феврале после перепалки в командном пункте.

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