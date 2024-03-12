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ВСУ безуспешно атаковали ангар с упавшим в 2010 году польским Ту-154

Гагин: ВСУ пытались атаковать ангар с упавшим в 2010 году польским Ту-154

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Global Look Press

Вооруженные силы Украины в январе 2023 года безуспешно пытались атаковать с помощью нескольких дронов ангар в Смоленской области, где хранятся части разбившегося в 2010 году под Смоленском польского Ту-154. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, сообщает РИА Новости.

«Киевским режимом была осуществлена попытка подрыва и поджога ангаров, в которых хранятся фрагменты упавшего в 2010 году польского самолета, в котором летела польская делегация во главе с президентом Польши», – отметил Гагин.

Он рассказал, что после изучения фрагментов и маршрутов дронов выяснилось, что их целью было сооружение с обломками польского «борта №1».

По словам Гагина, Киев в случае удачи хотел обвинить Россию в попытке уничтожить оставшиеся улики, чтобы не было возможности провести повторное расследование по этому инциденту.

Польский Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года. Самолет следовал в Катынь, но из-за плохой видимости пилоты решили посадить борт на взлетно-посадочную полосу аэродрома «Северный». Посадка оказалась неудачной, и воздушное судно столкнулось с землей.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал результаты экспертизы в январе 2011 года. Там говорилось, что пилотов заставили садиться «во что бы то ни стало» члены польского руководства.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о череде атак украинских БПЛА в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.

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