Начальник пресс-центра группировки российской армии «Центр» Александр Савчук сообщил, что ВС РФ на Авдеевском направлении смогли отразить восемь атак Вооруженных сил Украины, в ходе которых противник потерял порядка 400 военных. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что за последние сутки 23 и 47 механизированные бригады ВСУ предприняли попытки контратаковать в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи. При этом 78-й десантно-штурмовой полк ВСУ пытался атаковать в районах Орловки и Тоненького, а также 59-я мотопехотная и 24-й механизированная бригада ВСУ предприняли контратаку в районах населенных пунктов Водяное, Первомайское, Дзержинское. Все атаки были отражены.

«Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции», — подчеркнул Савчук.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинская армия не может организованно отступать под Авдеевкой из-за отсутствия линии обороны.

Министерство обороны России 8 марта сообщило, что российские военные за неделю отразили 65 атак Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении.

Ранее в США рассказали, почему ВСУ не могут пользоваться западным оружием.