Заместитель постоянного председателя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил, что страна намерена предоставить Украине £325 млн на нужды обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы предоставим дополнительные 325 миллионов фунтов, чтобы помочь Украине защититься», — сообщил Кариуки.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный отправится послом в Великобританию, где его ждет «перевоспитание» из американского шпиона в британского. Политик отметил, что экс–главком отправляется в Британию, так как при действующей власти в Киеве ему находиться небезопасно.

Накануне МИД Украины сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Лондоне.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.