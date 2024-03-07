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Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Минобороны: военные ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Центр» заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации министерства, подразделения группировки также нанесли огневое поражение личному составу и технике 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское и Орловка Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, российские военные отразили в общей сложности 11 атак штурмовиков украинской армии в районах целого ряда населенных пунктов в ДНР.

Как заявили в ведомстве, потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Сообщается также об уничтожении полевого склада боеприпасов ВСУ.

7 марта глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в селе Работино идут тяжелые уличные бои, российские войска находятся в центральной части населенного пункта.

До этого сообщалось, что российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams американского производства. Технику уничтожил экипаж танка Т-72 Б3.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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