Путин похвалил женщин, проходящих службу в зоне СВО

Российские женщины достойно несут службу своей стране в зоне СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища, передает ТАСС.

«Сегодня наши женщины, молодые девушки в зоне специальной военной операции несут службу. Причем по разным направлениям. И везде служат Родине достойно», — сказал Путин.

7 марта певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил об особом вкладе женщин-добровольцев, которые находятся в зоне СВО. По словам Дронова, благодарность к ним «навсегда останется в народной памяти».

5 марта Путин в ходе видеообращения к участникам Всероссийского женского форума также поблагодарил женщин, которые работают в зоне проведения специальной военной операции.

До этого сообщалось, что депутат Законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова — супруга депутата Государственной думы Олега Колесникова — ушла на специальную военную операцию вслед за мужем. Спикер регионального парламента Олег Гербер уточнил, что Колесникова подписала соответствующий контракт.

Ранее Путин перечислил отличия России от других стран.