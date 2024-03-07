Рогов не поверил в контрнаступление ВСУ и призвал готовиться к ударам по тылу

В этом году Вооруженные силы Украины (ВСУ) не решатся на новую попытку контрнаступления, убежден глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, разговоры об этом ведутся для поднятия боевого духа украинских солдат. Вместо наступления Украина усилит удары беспилотниками по российскому тылу, предупредил он в беседе с НСН.

Ранее ВСУ заявили, что планируют создать группировку для проведения «контрударных действий». По мнению Рогова, после потери Авдеевки и других населенных пунктов у служащих ВСУ упал моральный и боевой дух, поэтому стали звучать заявления о контрнаступлении, ранее планировавшимся на 2025 год.

«Надо озвучивать более близкую перспективу, чтобы фронт не сыпался, чтобы украинские солдаты не бежали, бросая оружие, и не сдавались в плен. Поэтому имеют место более жесткие формы пропаганды, манипуляций и ориентиров на совсем скорые успехи», — убежден он.

Вместо этого Киев может усилить интенсивность ударов по тылу, поджогов, терактов и атак на мирную инфраструктуру, считает Рогов. По его мнение, киевские власти пытаются ответить терактом на каждую потерю на фронте.

«Мы видим, как ВСУ постоянно пытаются ударить по Крыму, по Крымскому мосту, приграничным городам типа Белгорода. Все зависит от россиян — как успеют отработать наши ПВО и спецслужбы, выявят ли они террористов, которых немало на территории России», — заключил Рогов.

Напомним, глава пресс-службы Госдепа Мэтью Миллера на днях заявил, что у ВСУ есть «военные сюрпризы» для России, результатов которых в США «с нетерпением» ждут. Политолог Юрий Светов предположил, что речь идет об атаках украинских беспилотников и диверсиях на российской территории. С ним согласился военный эксперт Игорь Коротченко – он отметил, что заявление Госдепа могло быть «анонсом» ударов Украины дальнобойными ракетами по РФ.

Ранее в США рассказали об ошибке ВСУ при планировании обороны на ключевом участке фронта.