Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство России одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве с ДР Конго

Кабмин РФ одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с ДР Конго

close
100%
Depositphotos

Российское правительство приняло решение одобрить проект соглашения о военном сотрудничестве с Демократической Республикой Конго (ДРК). Об этом сообщает ТАСС.

«Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Демократической Республики Конго о военном сотрудничестве», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что лидеры семи африканских стран — участниц мирной инициативы по Украине (Египет, Замбия, Коморские Острова, Сенегал, Конго, Уганда и Южно-Африканская Республика) намерены нанести визит на Украину и в Россию с целью продвижения мира.

По словам посла ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетуку, из-за нового указа украинского президента Владимира Зеленского, не дозволяющего ему вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, возможность дипломатичного решения конфликта осложнилась.

Ранее Лавров заявил, что инициативы Бразилии и ЮАР по Украине не нужны Западу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами