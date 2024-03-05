Правительство России одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве с ДР Конго

Российское правительство приняло решение одобрить проект соглашения о военном сотрудничестве с Демократической Республикой Конго (ДРК). Об этом сообщает ТАСС.

«Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Демократической Республики Конго о военном сотрудничестве», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что лидеры семи африканских стран — участниц мирной инициативы по Украине (Египет, Замбия, Коморские Острова, Сенегал, Конго, Уганда и Южно-Африканская Республика) намерены нанести визит на Украину и в Россию с целью продвижения мира.

По словам посла ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетуку, из-за нового указа украинского президента Владимира Зеленского, не дозволяющего ему вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, возможность дипломатичного решения конфликта осложнилась.

Ранее Лавров заявил, что инициативы Бразилии и ЮАР по Украине не нужны Западу.