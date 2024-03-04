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Путин присвоил почетные наименования бригаде и общевойсковой армии

Путин присвоил бригаде и общевойсковой армии почетные наименования «гвардейские»

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 29-й общевойсковой армии и 17-й артиллерийской бригаде большой мощности почетных наименований «гвардейские». Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

В постановлениях указано, что почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом» полка и бригады «в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

22 февраля замминистра обороны РФ Николай Панков поздравил личный состав 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с присвоением почетного наименования «гвардейская».

До этого Путин вручил государственные награды военнослужащим Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Российский президент также присвоил звание генерал-полковника первому замначальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Виктору Познихиру.

Ранее Путин присвоил трем полкам и двум бригадам почетные наименования.

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