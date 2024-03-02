Рогов назвал огромной плату ВСУ за удержание подступов к Работино

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов заявил, что ВСУ несут огромные потери в попытке удержать подступы к Работино на Запорожском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

«Их командование с маниакальной одержимостью отдало приказ любой ценной держать позиции в Работино», — заявил он.

1 марта российские военные взяли под контроль три поселка под Авдеевкой. Российские бойцы поразили скопление живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Нетайлово, Очеретино, Майорск и Розовка ДНР.

В МО РФ обратили внимание, что удалось отразить 48 контратак штурмовых групп в в ДНР. За неделю противник лишился свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.

Ранее в Работино российские войска отбили три атаки ВСУ.