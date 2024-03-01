На Украине подключили госреестр военнообязанных к погранслужбе

Замглавы МО Украины Екатерина Черногоренко заявила, что недавно созданный единый реестр военнообязанных страны был подключен к пограничной и миграционной службе. Свое заявление она сделала в эфире украинского «Пятого» телеканала.

Отмечается, что реестр уже работает с крупнейшими реестрами данных в стране. Доступ к нему уже получили военкоматы Украины.

До этого в Верховной раде Украины объяснили правила выезда военнообязанных женщин.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее стало известно, кому дадут отсрочку при мобилизации на Украине.