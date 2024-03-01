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В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 2800 солдат за неделю на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли свыше 2,8 тысячи военнослужащих, семь танков, 16 бронемашин и 24 артиллерийских орудия на Донецком направлении. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 72-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны», — говорится в сводке Минобороны РФ.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Дылеевка, Богдановка, Андреевка и Красное в ДНР.

До этого оборонное ведомство РФ сообщило, что в течение недели с 24 февраля по 1 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) 7370 человек.

В тот же день российские военные взяли под контроль три поселка под Авдеевкой.

Ранее российские войска отбили три атаки ВСУ в Работино.

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