Пушилин высказался о процессе освобождения территории ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что с учетом имеющихся у него данных он настроен оптимистично по отношению к тому, как проходит процесс освобождения территорий республики. Его слова приводит РИА Новости.

«С учетом информации, которая у меня есть и с учетом тех заявлений, которые приводит Минобороны, я настроен оптимистично о том, как идет процесс освобождения территорий республики», — отметил он.

До этого Денис Пушилин заявлял, что российские войска полностью зачистили Авдеевку, но еще потребуется время для полного разминирования города.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки.

Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности пояснял, что решение было принято для сохранения жизней людей.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее солдат ВСУ рассказал, как решил сдаться в плен российским военным в Авдеевке.