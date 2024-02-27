Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ВСУ подтвердили отступление из сел Северное и Степовое в ДНР

ВСУ: украинские военнослужащие покинули села Северное и Степовое в ДНР

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Украинские войска покинули села Северное и Степовое на Авдеевском направлении в Донецкой народной Рреспублике (ДНР). Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой, сообщает РИА Новости.

«На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое», – сказал Лиховой.

27 февраля Минобороны РФ сообщило, Российские военнослужащие освободили населенный пункт Северное и отразили 9 контратак штурмовых групп ВСУ на Авдеевском направлении.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переходе большей части населенного пункта Работино в серую зону.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия за неделю взяла под контроль три населенных пункта.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами