Украинские войска покинули села Северное и Степовое на Авдеевском направлении в Донецкой народной Рреспублике (ДНР). Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой, сообщает РИА Новости.

«На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое», – сказал Лиховой.

27 февраля Минобороны РФ сообщило, Российские военнослужащие освободили населенный пункт Северное и отразили 9 контратак штурмовых групп ВСУ на Авдеевском направлении.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переходе большей части населенного пункта Работино в серую зону.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия за неделю взяла под контроль три населенных пункта.