Бригада на базе батальона «Азов»* удерживала позиции ВСУ у вокзала в Авдеевке

Штурмовая бригада, сформированная на основе батальона «Азов» (организация запрещена в России), пыталась удерживать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле железнодорожного вокзала в Авдеевке. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Как рассказали в оборонном ведомстве, военные штурмового подразделения группировки войск «Центр» показали позиции ВСУ в районе железнодорожного вокзала, которые пытались удерживать военнослужащие третьей отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе «Азова».

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что российские войска взяли в плен немало украинских военных в районе Авдеевки.

Ранее появились кадры ударов по укрытиям солдат ВСУ на заводе в Авдеевке.