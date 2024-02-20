В Минобороны РФ рассказали об иностранных наемниках, находившихся в Авдеевке

В Авдеевке вместе с бойцами украинского батальона «Азов» (организация запрещена в России) находились наемники из Грузии и Канады. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

Как рассказал военнослужащий штурмового подразделения российской группировки войск «Центр» с позывным «ХМАО» на видео, распространенном министерством, во время боя за опорный пункт в городе «противник, боясь окружения — быть взятым в кольцо, отступал, бежал».

«Здесь был «Азов», насколько я помню, третий батальон у них. Взяли пленного. Он пошел на диалог с нами, рассказал, что здесь принимали участие канадские наемники», — сообщил военный.

Другой российский боец заявил, что по допросу командира роты батальона «Азов», канадцев было около десяти человек. Кроме того, были еще грузинские наемники, сказал он.

Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска взяли в плен немало украинских военных в районе перешедшего под контроль армии РФ города Авдеевка.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее в Пентагоне назвали сдачу Авдеевки предвестником дальнейших поражений ВСУ.